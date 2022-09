ufficiale Spezia, Eduardo Macia è il nuovo Chief Football Officer del club

Eduardo Macia torna in Italia ed è il nuovo Chief Football Officer dello Spezia. Ad annunciarlo è stato lo stesso club ligure con il seguente comunicato: "Spezia Calcio è lieto di annunciare la nomina di Eduardo Macía a Chief Football Officer del club per le prossime quattro stagioni.

Macía, oltre ad essere uno stimato talent scout, è senza dubbio uno dei direttori tecnici e sportivi più esperti del calcio europeo e supervisionerà e coordinerà tutte le aree direttamente collegate all'attività calcistica dello Spezia Calcio, compresa la supervisione dei reparti tecnici e di scouting.

Prima di approdare allo Spezia, Eduardo Macía ha lavorato per club militanti in quattro dei cinque maggiori campionati europei, tra cui la Serie A italiana, la Premier League inglese, la Liga spagnola e la Ligue 1 francese. Il suo impressionante curriculum include le esperienze al Bordeaux, alla Fiorentina, al Leicester, al Liverpool, al Real Betis e al Valencia. Proprio con la compagine valenciana ha vinto due titoli della Liga, disputando anche due finali di Champions League, traguardo raggiunto in un'occasione anche con il Liverpool.

Eduardo Macía ha una profonda conoscenza e comprensione del calcio italiano, avendo trascorso quattro anni alla Fiorentina, durante i quali ha contribuito alla crescita del club, che è stato in grado di arrivare al quarto posto in campionato per tre anni consecutivi, raggiungendo anche la finale di Coppa Italia e le semifinali di Europa League. Gli ottimi risultati in Serie A e in Europa sono arrivati senza mai trascurare lo sviluppo dell'Academy, rinnovando il reparto calcio del club e contribuendo alla crescita e allo sviluppo di diversi calciatori che sono arrivati a vestire la maglia azzurra della Nazionale".