ufficiale Spezia, preso Salvatore Esposito dalla SPAL. Prestito con obbligo di riscatto

Adesso è ufficiale: Salvatore Esposito è un nuovo giocatore dello Spezia, che lo ha prelevato dalla SPAL in prestito con obbligo di riscatto. Ad annunciarlo è stato il club ligure con il seguente comunicato: "Dalla SPAL arriva in prestito con obbligo di riscatto il talentuoso centrocampista Salvatore Esposito, che indosserà la maglia numero 25.

Giovane, ma con le idee chiare e la personalità di un veterano dimostrata fin dai primi passi della propria carriera, l'ex capitano della SPAL è cresciuto nelle giovanili dell'Inter, prima delle esperienze in Serie C con il Ravenna e in Serie B con il Chievo Verona, formazione con cui nella stagione 2019-2020 è sceso in campo in 39 occasioni, arrivando a sfidare con i gialloblù proprio le Aquile nella semifinale playoff. Nella stagione seguente, la SPAL decide di puntare sul regista di Castellammare di Stabia e a Ferrara, Esposito arriva a totalizzare 83 presenze, segnando anche dieci reti e mettendosi in evidenza quale uno dei talenti più luminosi del panorama italiano.

Classe 2000, dopo aver indossato le maglie delle selezioni azzurre U16, U19, U20 e U21, Esposito può già vantare l'esordio nella Nazionale maggiore, avvenuto l'11 giugno 2022 in casa dell'Inghilterra, nel match valido per la fase a gironi dell'Uefa Nations League e terminato a reti inviolate.

Centrocampista dotato di ottima tecnica e di una grande capacità nella fase di interdizione, Esposito è ora pronto a dare il proprio contributo alla causa delle Aquile.

Benvenuto Salvatore!".