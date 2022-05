ufficiale Spezia, Zoet ha rinnovato fino al 30 giugno 2024. Il comunicato del club

Rinnovo di contratto per Jeroen Zoet, che ha prolungato fino al 2024. Questo il comunicato del club ligure: "Lo Spezia Calcio rende noto di aver trovato l'accordo per il prolungamento del contratto che lega Jeroen Zoet alla società di via Melara, ora in scadenza al 30 giugno 2024.

L'esperto portiere olandese, classe '91, è approdato nel Golfo dei Poeti all'inizio della stagione 2020-2021, conquistando subito tutti per serietà, leadership e determinazione, caratteristiche che lo hanno reso un punto di riferimento all'interno dello spogliatoio aquilotto.

Sedici le presenze totalizzate in maglia bianca fino a questo momento e un feeling particolare con tutto l'ambiente che ha spinto il portiere di Veendam, eletto miglior estremo difensore della Champions League 2016, a proseguire la sua avventura italiana, portando in dote tutta l'esperienza maturata principalmente tra i pali del PSV, con la conquista anche di tre campionati olandesi e una Supercoppa dei Paesi Bassi".