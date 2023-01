ufficiale Udinese, dall'Atalanta arriva il giovane attaccante Simone Lozza

vedi letture

Simone Lozza è un nuovo calciatore dell'Udinese. Ecco il comunicato diramato quest'oggi dal club friulano: "Nuovo rinforzo per la Primavera bianconera di mister Sturm. Simone Lozza, attaccante classe 2003, arriva dall'Atalanta dopo aver disputato la prima parte di stagione tra i professionisti con la maglia del San Donato Tavarnelle in Serie C. Dopo aver fatto tutta la trafile nel settore giovanile del club bergamasco, nella passata stagione ha disputato, da gennaio 2022, il campionato di Primavera 1 con l'Empoli relizzando 8 gol in 12 partite. Simone si metterà subito a disposizione dello staff tecnico in vista della partita di lunedì contro la Roma".