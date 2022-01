ufficiale Empoli, dall'Atalanta arriva Lozza. Rafforzerà la Primavera di Buscè

Si muove il mercato dell'Empoli, ma per quanto riguarda il settore giovanile. Di seguito il comunicato riguardo l'arrivo in azzurro di Simone Lozza: "Empoli Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo con l’Atalanta per l’acquisizione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Simone Lozza. Il calciatore si unirà alla Primavera di mister Buscè, dove vestirà la maglia numero 91"-