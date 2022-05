ufficiale Venezia, concluso il rapporto con Paolo Poggi e Mattia Collauto

Il Venezia comunica che Mattia Collauto e Paolo Poggi non ricopriranno i ruoli di direttore sportivo e responsabile area tecnica nella prossima stagione. "La Società - si legge nel comunicato - desidera ringraziare Mattia e Paolo per il loro fondamentale apporto alla crescita e allo sviluppo del club, da giocatori e da dirigenti, maturato in anni di proficua collaborazione e culminato nella storica promozione in Serie A al termine della stagione 2020/2021".

Queste le parole del presidente Duncan Niederauer: “Siamo grati a Mattia e Paolo per il loro preziosissimo contributo alla storia sportiva di questa società e auguriamo a entrambi il meglio per il futuro. Nonostante il mancato rinnovo di Mattia come direttore sportivo, abbiamo tutti chiesto a Paolo di rimanere, ma comprendiamo e rispettiamo la sua decisione di rassegnare le dimissioni. Insieme, abbiamo raggiunto traguardi importanti e sopportato il peso delle delusioni. Guardiamo al futuro con fiducia e con la consapevolezza che il nostro è un progetto a lungo termine, accettando l’esito di una stagione che non si è chiusa come speravamo”.