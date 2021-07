ufficiale Venezia, preso Arvidsson. Arriva in prestito con diritto dall'Helsingborgs IF

vedi letture

Il Venezia ha comunicato l'acquisto di un nuovo portiere 18enne. Ecco il comunicato del club veneto: ""Venezia FC comunica che in data odierna è stato sottoscritto l’accordo con Helsingborgs IF per il passaggio in arancioneroverde con la formula del prestito annuale con diritto di riscatto del portiere classe 2003 Nils Arvidsson".