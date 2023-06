ufficiale Vicario è un nuovo giocatore del Tottenham. Ecco il comunicato degli Spurs

Guglielmo Vicario è un nuovo giocatore del Tottenham, stamani vi abbiamo anticipato della conclusione delle visite mediche e dell'attesa per gli ultimi procedimenti burocratici, adesso la news è anche ufficiale.

Arrivato il comunicato degli Spurs, che fanno sapere di aver acquistato a titolo definitivo dall'Empoli il portiere classe '96 che firma un contratto fino al 2028 e vestirà la maglia numero 13 dei londinesi, proprio come in Toscana. Il trasferimento, come da norma, è rimesso all'accettazione del permesso di lavoro.