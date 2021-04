Un eventuale ritorno di Allegri può influire sul rinnovo già definito di Paratici?

Nel mare magnum delle possibilità che si stagliano all'orizzonte di una Juventus imperfetta, la sensazione è che Massimiliano Allegri potrebbe portare una ventata di novità non solo negli schemi in campo, ma anche negli equilibri fuori. Probabilmente non riuscirebbe, da solo, a sconvolgere i piani di Pavel Nedved, che qualche tempo fa aveva chiesto (e ottenuto) il suo allontanamento dalla guida tecnica della Juventus. Da capire invece quali sarebbe il futuro di Fabio Paratici. Perché se è vero che il direttore sportivo è sempre a un passo dal rinnovo e dovrebbe rimanere, dall'altro le folate di vento potrebbero scombinare un piano già scritto, come la permanenza di due anni fa.

Così Paratici può essere sì messo sul banco degli imputati, sebbene la sensazione sia quella che alla fine rimarrà. La Roma aveva provato a sondarlo prima dell'arrivo di Tiago Pinto, attualmente sembrerebbe più l'inserimento di due galli nello stesso pollaio. Anche il Milan ha fatto la stessa cosa, ma sono tutti domino che potrebbero partire alla fine della stagione, qualora qualcuno - e sarà così - dovesse mancare l'obiettivo. Insomma, Paratici, così come Nedved, dovrebbe rimanere. Visto quel che sta succedendo nelle ultime settimane, però, le possibilità di sorprese più o meno grosse sono tutt'altro da escludere.