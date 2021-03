tmw La Juventus e Paratici più vicini al rinnovo: il punto sul futuro del ds bianconero

Fabio Paratici verso un futuro ancora alla Juventus. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, la strada per il rinnovo del direttore sportivo coi bianconeri sembra segnata e in queste ultime settimane le distanze tra le parti sembrano limate. La famiglia Agnelli non ha intenzione di mettere in atto ribaltoni a livello dirigenziale per l'estate che verrà, dunque sia Federico Cherubini che Paratici, oltre che Pavel Nedved, sono diretti verso la permanenza in sella alla Vecchia Signora.

Football e Business Lo scorso ottobre, Andrea Agnelli ha riorganizzato l'assetto della Juventus in due macro aree. Quella Football è proprio coordinata da Paratici e quella Business da Stefano Bertola. Cherubini è il Football Director, ovvero il trait d'union di tutto il progetto bianconero che riguarda anche l'Under 23 e tutta la filiera del talento della Juventus. Che non subirà scossoni in vista dell'anno che verrà. Paratici e i bianconeri sembrano pronti a limare le ultime distanze per un futuro ancora insieme.