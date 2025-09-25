Un grande ritorno per il Napoli. Anche se il duo titolare per il Napoli c'è già

La notizia era attesa da quel 17 agosto, quando, dopo il suo gol al Bari con la classica esultanza sulla tavola da surf, Rafael Leao fece una smorfia di dolore e chiese subito il cambio: lesione al soleo e quasi 40 giorni di completo recupero, prima di riaverlo in gruppo. Oggi il rientro tra i ranghi: il portoghese farà parte della formazione di Massimiliano Allegri per l'allenamento odierno a Milanello ed è pronto per il Napoli.

Chi gioca

In panchina, almeno inizialmente. Il suo posto in attacco sarà ancora preso da Santiago Gimenez, tornato al gol contro il Lecce dopo un lungo digiuno e tante occasioni fallite. La speranza sua, di Max Allegri e di tutti i tifosi milanisti è che ora che si è sbloccato non si fermi più. "Ci sono andato spesso vicino ma la palla non voleva entrare, per un attaccante il gol è determinante. Ora che è arrivato il primo, so che ne seguiranno altri. Grazie a Dio sono qui, nella squadra dei miei sogni e che tifavo fin da bambino. Dal primo secondo che sono arrivato mi sono sentito realizzato e non ho mai pensato ad andarmene" le parole del messicano nel post-partita".

Il compagno

Accanto al messicano, contro Conte ci sarà Pulisic. Oggi, dopo sei gare ufficiali giocate in questo nuovo anno, l'americano ha già messo a segno cinque gol: due in Coppa Italia e tre in campionato. Si tratta della sua miglior partenza di sempre, andando a superare il record dell'anno scorso in cui dopo sei gare aveva segnato 4 reti.