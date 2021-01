Un primo tempo da capolista. Leao, poi Kessie su rigore: Milan sul 2-0 al 45' col Torino

vedi letture

Milan-Torino 2-0 al 45'

Il Milan vince e convince dopo il primo tempo contro il Torino. Una frazione dominata in lungo e in largo, 2-0 al 45', iniziata coi senatori che ci sono ma solo in panchina. Tra i convocati per motivare ma non ancora in campo perché le condizioni non sono ottimali, sicché senza Ibrahimovic e Calhanoglu, la trequarti e l'attacco del Milan sono più che imberbi. Una scuola calcio giovanissima, con Diaz, Hauge, Leao, e non soltanto. Classico 4-2-3-1 per Pioli, dall'altra parte Giampaolo che un tempo era un integralista del trequartista dietro le punte ripropone la difesa a tre e Verdi dietro a Belotti davanti. Meité neanche in panchina, invece: chiama il mercato, magari proprio in rossonero. Dall'altra parte, però, il giovane Milan è bello ed efficace: parte tambureggiante ma poco lucido, poi al venticinquesimo la zampata. La firma è di Leao ma tutto parte da un'azione devastante di Hernandez: il francese parte in diagonale, tocca per Diaz che di prima serve l'ex Lille. Leao è rapido e rapace, Sirigu è trafitto per l'uno a zero.

Raddoppio di rigore Al trentaseiesimo, il Milan raddoppia. Brahim Diaz s'infila in area di rigore e s'infrange sulla gamba di Belotti. Il contatto inizialmente pare dubbio, la punta del Torino sembra andare sul pallone ma le inquadrature confermeranno che c'è il contatto tra gambe prima che sul pallone. Penalty vidimato dal VAR check di Maresca, Kessie fa sei in stagione ed è 2-0 per la formazione di Pioli. Al quarantaduesimo il vero sussulto del Torino: punizione dal limite, batte Rodriguez ma la palla bacia la traversa. Non la sorte, non il Torino. E il Milan è avanti di due, con merito, al duplice fischio, sfiorando pure il terzo con Kessie propiziato da un tocco fortuito di Maresca. Bravo Sirigu ma il Diavolo sta facendo la parte del leone.