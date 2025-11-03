Un super Maignan non basta: il suo futuro è sempre più lontano dal Milan

Mike Maignan era diventato promesso sposo del Chelsea in estate, aveva anche detto sì, ma alla fine i due club non hanno trovato l'accordo economico. Così il portiere si è (ri)preso il Milan e ieri sera più che mai è stato decisivo per la vittoria contro la Roma, parando un rigore a Dybala e dimostrandosi leader di una squadra seconda in classifica dietro solo al Napoli.

Secondo quanto riportato da gazzetta.it, non c'è nessuna novità però per quanto riguarda il rinnovo di contratto che dovrebbe firmare l'estremo difensore, che resta quindi in scadenza a giugno. Lo stallo prosegue, i dialoghi sono ormai congelati da tempo e così l'ex Lille tra due mesi sarà libero di parlare e accordarsi con qualsiasi altra società per vestire una nuova maglia da luglio in poi.

Il Diavolo proverà a fare un ultimo tentativo, ma un anno fa rallentò dopo aver proposto un prolungamento fino al 2028 con adeguamento economico da 2,8 milioni di euro netti a 5. Maignan sembrerebbe essere decisamente convinto a riallacciare i contatti con il Chelsea, anche se restano in corsa pure Bayern Monaco e Juventus. I primi nomi che sta sondando Igli Tare per sostituirlo sono quelli di Noah Atubolu del Friburgo e Zion Suzuki del Parma.