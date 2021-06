Un triennale da 6 milioni. Così l'Inter ha superato Milan e concorrenza per Calhanoglu

Una trattativa lampo, durata poco più di 48 ore, quella che ha portato Hakan Calhanoglu all'Inter. L'oramai ex Milan firmerà nelle prossime ore un contratto triennale col club campione d'Italia, con Marotta e Ausilio che per battere la concorrenza e strappare il sì si sono spinti ad offrire uno stipendio importante, da 6 milioni più bonus (il Milan si era fermato a 4). Il turco si sta sottoponendo in queste ore alle visite mediche, poi si sposterà in Viale della Liberazione per la firma sul nuovo contratto interista.