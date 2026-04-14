Una serata da Pallone d'Oro. Liverpool generoso ma in semifinale va il PSG grazie a Dembele

Il Paris Saint-Germain firma l’impresa ad Anfield e vola in semifinale di Champions League, eliminando il Liverpool per il secondo anno consecutivo. Una qualificazione costruita con maturità, sofferenza e cinismo dalla squadra di Luis Enrique, che dimostra ancora una volta di saper leggere le partite e colpire nel momento giusto, trascinata dal Pallone d'Oro, Ousmane Dembélé, decisivo con una doppietta.

È stata una partita che ha raccontato due storie opposte. Da un lato il Liverpool, costretto a inseguire dopo il 2-0 dell’andata, ha provato a prendere in mano il ritmo della gara, soprattutto nella ripresa, spingendo con intensità e accumulando pressione. Dall’altro un PSG più lucido, organizzato e consapevole dei propri mezzi, capace di controllare i momenti e di accettare anche la sofferenza. Nel primo tempo l’equilibrio ha prevalso: il PSG ha gestito senza forzare, concedendo poco e cercando di pungere in transizione, mentre il Liverpool ha faticato a trovare sbocchi reali nonostante qualche situazione pericolosa. La sensazione era quella di una gara bloccata, dove bastava un episodio per cambiare tutto.

Nella ripresa i Reds hanno alzato i giri del motore, schiacciando gli avversari nella propria metà campo e costruendo diverse occasioni, senza però riuscire a concretizzare. Proprio nel momento di massimo sforzo inglese, il PSG ha trovato lo spazio che cercava: ripartenza letale e vantaggio firmato Dembélé, freddo e preciso nel colpire con un sinistro chirurgico dal limite dell'area. Da lì in poi, la partita si è incanalata definitivamente sui binari francesi. Il Liverpool ha continuato a spingere, ma con sempre meno lucidità, mentre il PSG ha controllato e poi chiuso i conti nel finale ancora con Dembélé, spegnendo ogni speranza di rimonta.

Ottima nel complesso la direzione dell’arbitro Maurizio Mariani, sempre vicino all’azione e autorevole nelle decisioni. Unica sbavatura l’episodio del rigore inizialmente assegnato al Liverpool, poi giustamente revocato dopo l’intervento del VAR. Il verdetto è chiaro: passa la squadra più matura e concreta. Il PSG sa soffrire, sa aspettare e sa colpire. Ed è proprio questo che, ancora una volta, fa la differenza nelle grandi notti europee.