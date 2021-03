Under 21, piove sul bagnato: contro la Spagna senza Tonali e Marchizza dopo i rossi di oggi

Non solo una situazione di classifica non straordinaria dopo la gara d'esordio contro la Repubblica Ceca: per Paolo Nicolato, ct dell'Under 21, due tegole pesanti in vista della sfida alla Spagna di sabato, che potrebbe essere decisiva nella ricerca di un posto qualificazione per la fase finale dell'Europeo in corso di svolgimento in Slovenia e Ungheria. Espulsi oggi, Sandro Tonali e Riccardo Marchizza salteranno la sfida agli iberici e per il centrocampista del Milan la fase finale rischia di essere finita qui: il fallo di reazione a gioco fermo dovrebbe costargli come minimo due giornate.