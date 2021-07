Under: "Alla Roma due belle stagioni, poi dopo l'addio di Di Francesco ho avuto difficoltà"

Giornata di presentazioni in casa Olympique Marsiglia. Anche Cengiz Under, prelevato dalla Roma ad inizio luglio, è intervenuto in conferenza stampa, spiegando i motivi dell'addio ai giallorossi e la scelta OM: "Ho trascorso due belle stagioni alla Roma, ma dopo un cambio d'allenatore (da Di Francesco a Ranieri prima e Fonseca poi, ndr) ho cominciato ad avere qualche difficoltà. La scelta di venire all'OM è stata presa dopo alcune conversazioni con il presidente e l'allenatore qui, ho sentito che c'era una forte volontà di lavorare con me. Sono molto contento e spero di fare una grande stagione. Sono stati davvero i colloqui con Longoria e Sampaoli ad aver fatto la differenza".