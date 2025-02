Ufficiale Cengiz Under vola negli USA: l'ex Roma ha firmato con Los Angeles FC

Cengiz Under giocherà nella Major League Soccer. Il Los Angeles FC ha annunciato di aver acquisito l'attaccante turco in prestito fino al 30 giugno con opzione di acquisto. Questo il comunicato: "LAFC ha ingaggiato Cengiz Under come giocatore designato in prestito dal club della Süper Lig Fenerbahçe fino al 30 giugno con un'opzione di acquisto. Ünder occuperà uno spazio nel roster internazionale e verrà aggiunto alla rosa in attesa del suo certificato di trasferimento internazionale (ITC) e del visto P1".

"Cengiz è un giocatore di altissima qualità con esperienza ai massimi livelli delle competizioni internazionali", ha affermato il co-presidente e direttore generale dell'LAFC John Thorrington. "Ha dimostrato il suo valore in alcuni dei migliori campionati del mondo e le sue capacità offensive contribuiranno al nostro successo nel 2025".

Ünder, 27 anni, si unisce all'LAFC dopo una stagione e mezza trascorsa nel Fenerbahçe, dove ha contribuito a guidare la squadra al secondo posto nella stagione 2023-24 e a qualificarsi per la Supercoppa turca. Il nazionale turco ha giocato con i giganti italiani della Roma e con il Leicester City della Premier League inglese.

Ünder ha totalizzato nove gol e tre assist nel suo periodo con il Fenerbahçe, tutti in campionato, dove ha collezionato 27 presenze (14 da titolare). In totale, ha collezionato 42 presenze (20 da titolare) per i 28 volte campioni turchi in tutte le competizioni, comprese quelle in UEFA Europa League, Conference League e Coppa di Turchia.

Ünder ha iniziato la sua carriera nel suo paese d'origine con l'Altinordu nel 2014 e poi con il Başakşehir, dove ha avuto una stagione di successo nel 2016-17, segnando nove gol e sette assist in 43 presenze in tutte le competizioni. Le sue prestazioni catturarono l'attenzione della Roma, squadra con cui avrebbe collezionato 88 presenze in tre anni, segnando 17 gol e facendo 12 assist in tutte le competizioni.

Ünder è stato prestato al Leicester City per la stagione 2020-21, dove ha collezionato 19 presenze in Premier League, FA Cup ed Europa League, totalizzando due gol e tre assist. Ha trascorso la stagione successiva in prestito al Marsiglia e alla fine ha firmato in modo permanente con il club francese della Ligue 1 per la stagione 2022-23, dove ha collezionato un totale di 93 presenze, registrando 18 gol e 12 assist in tutte le competizioni. Sulla scena internazionale, Ünder ha rappresentato la Turchia più di 50 volte a livello senior e ha giocato anche a livello Under 18, Under 19 e Under 21.