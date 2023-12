Vagnati: "Radonjic è un giocatore del Torino. Magari la prossima partita gioca e farà bene"

vedi letture

Il direttore sportivo del Torino Davide Vagnati ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro l'Atalanta: "Il bello degli attaccanti è che uno li giudica se hanno fatto gol. E' importante perché è il ruolo ma Duvan è un giocatore molto importante per quanto riguarda il gioco. Come ha detto spesso il mister, lui ha grande entusiasmo e voglia di fare. Sanabria l'anno scorso ha fatto tanti gol nel girone di ritorno. Manca la scintilla ma ci ha fatto vedere comunque che è un grande giocatore".

Non convocato Radonjic. A gennaio può partire?

"Onestamente direi di no. Radonjic è un giocatore del Torino e vedremo cosa succederà da qual al mercato. Ci sono ancora tante partite, magari la prossima giocherà e farà bene. Lui, come qualsiasi altro giocatore, deve dimostrare quello che è il valore del club e poi spetta all'allenatore fare le scelte tecniche".