Valencia su Pulgar, l'allenatore dei pipistrelli Javi Gracia: "Nessuna novità di mercato, vediamo"

Javi Gracia, allenatore del Valencia, ha mostrato grande incertezza sulla campagna invernale di calciomercato e anche sul suo futuro nella conferenza stampa tenuta quest'oggi. "Non ci sono novità, non ho nessuna notizia da darvi. Mancano delle ore alla chiusura del mercato e noi stiamo aspettando di vedere cosa succederà, ma la società non mi ha detto nulla in merito a possibili acquisti. Io devo fare del mio meglio perché questa squadra faccia bene, migliorando nel gioco e nei risultati. Il mio futuro? Non dipende da me, ci pensano altre persone".

Tra i vari calciatori accostati ai pipistrelli in questi ultimi giorni di mercato, c'è anche il centrocampista della Fiorentina Erick Pulgar.