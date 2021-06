Valzer delle panchine: ecco cosa dobbiamo aspettarci da un'altra calda giornata

Un'altra caldissima giornata per il valzer delle panchine italiane, con un occhio di riguardo anche a quel che sta succedendo a Londra dove potrebbero essere le ore decisive per il duo Antonio Conte e Fabio Paratici al Tottenham. Intanto in Serie A deve sistemarsi la Lazio ed è atteso l'incontro risolutivo tra Claudio Lotito e Maurizio Sarri. Poi l'Hellas Verona: oggi potrebbe liberarsi Eusebio Di Francesco dal Cagliari con buonuscita e firmare con gli scaligeri. E' lui il grande favorito su Igor Tudor mentre Alessio Dionisi adesso dovrà sentire l'Empoli: Fabrizio Corsi non vuole liberarlo ma ci sarà un contatto in giornata. Gli azzurri, in caso di addio, andranno su Aurelio Andreazzoli o Fabio Liverani, attende la Sampdoria che come alternativa rischia di perdere Marco Giampaolo che già ieri si è rimesso in contatto col Sassuolo con cui la fumata bianca può arrivare a breve. Mancano due: il Venezia, oggi nuovo contatto per trovare la quadra o dirsi addio con Paolo Zanetti. Aspetta l'Udinese che lo ha come prima alternativa, insieme a Rolando Maran, a Luca Gotti in caso di addio. Sembrano tre uomini per due panchine, compresa quella dei lagunari. E oggi si dovrebbe decidere non tutto ma molto di questo valzer.