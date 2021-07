Van Hooijdonk, inizia l'avventura al Bologna: "Orgoglioso e felice di aver firmato"

E' iniziata ufficialmente oggi l'avventura con la maglia del Bologna per l'attaccante Sydney van Hooijdonk. "Sono contentissimo e molto orgoglioso di aver firmato il mio contratto con questo fantastico club e di potermi definire un giocatore del Bologna - ha scritto il giocatore sui propri social -. Sono grato alla Società tutta per avermi dato fiducia e darò tutto me stesso per onorare questa prestigiosa e storica maglia rossoblu".