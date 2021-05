Venezia, Collauto: "Faremo di tutto per tenere Zanetti. Maleh? Lo terrei per tutta la vita"

Mattia Collauto, direttore sportivo del Venezia, è intervenuto ai microfoni di DAZN durante la festa promozione dei lagunari: "Oggi tutti sono veneziani, hanno scritto una pagina importante. Abbiamo avuto la fortuna di prendere un gruppo con delle caratteristiche, abbiamo messo dentro giovani che si sono integrati sin da subito. È una serie di componenti. In questo momento dobbiamo pensare solo a festeggiare, è un traguardo insperato ma meritato per quanto fatto sul campo. La B è una categoria che non ti perdona niente, non c’è nulla di scontato. Abbiamo tirato fuori delle energie che non avevamo per poter raggiungere un sogno".

Proverete a trattenere Maleh in prestito per un altro anno?

"Lo terrei tutta la vita. Ci sarebbe da parlare per più di qualche minuto per come è andata. Può diventare un grandissimo giocatore, è cresciuto molto. Non siamo riusciti a tenerlo, abbiamo avuto qualche problema, è successo qualcosa che non sto qui a tirar fuori. Ma copre il campo come pochi, ha ancora margini di miglioramento".

Farete di tutto per tenere Zanetti?

"Certo che sì, faremo tutto quello che è nelle nostre possibilità. BIsogna stare attenti a quello che is va incontro. Abbiamo raggiunto un traguardo insperato, abbiamo una proprietà che ragiona in un certo modo. Faremo di tutto per tenere Zanetti, è un valore aggiunto e un altro anno in questa squadra può fargli bene".