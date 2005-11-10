Venezia, Moreno: "Sono felice qui. Abbiamo lavorato bene e vogliamo punti"

Il difensore del Venezia Matias Moreno è intervenuto nel prepartita della sfida contro l'Atalanta per analizzare la sfida. Di seguito le sue parole riportate da DAZN:

"Sono molto felice. Sono venuto una squadra perfetta per me, per la mia crescita come calciatore. Abbiamo bisogno dei punti per far valere quello che abbiamo fatto in questi giorni".