Venezia, Moreno: "Sono felice qui. Abbiamo lavorato bene e vogliamo punti"
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Matteo Selli
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12.10.2026 18:26Serie A
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© foto di Federico De Luca 2024
Il difensore del Venezia Matias Moreno è intervenuto nel prepartita della sfida contro l'Atalanta per analizzare la sfida. Di seguito le sue parole riportate da DAZN:
"Sono molto felice. Sono venuto una squadra perfetta per me, per la mia crescita come calciatore. Abbiamo bisogno dei punti per far valere quello che abbiamo fatto in questi giorni".
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