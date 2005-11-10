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Moreno: "Affascinato dal progetto del Venezia, questa città è unica. Darò il massimo"

Moreno: "Affascinato dal progetto del Venezia, questa città è unica. Darò il massimo" TUTTOmercatoWEB
© foto di Federico De Luca 2024
Alessio Del Lungo
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Alessio Del Lungo
ieri alle 22:04Serie A
Il difensore arrivato dalla Fiorentina spiega: "Questa piazza mi ha colpito fin dal primo momento. Vogliamo regalare soddisfazioni ai nostri tifosi".

Da pochi minuti il Venezia ha pubblicato una nota sul proprio sito ufficiale per annunciare l'acquisto a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni di Matias Moreno dalla Fiorentina. Il difensore rafforzerà dunque il reparto arretrato di Stroppa ed è già entusiasta, come rivela ai microfoni dei lagunari: "Questa città e questa piazza mi hanno colpito fin dal primo momento".

Venezia è unica

Matias Moreno non ha dubbi che la scelta fatta sia quella giusta e parla così degli arancioneroverdi: "Sono rimasto affascinato dal progetto del Venezia e ho percepito fin da subito grande fiducia nei miei confronti. Venezia è una città unica e non vedo l'ora di viverla appieno. Darò il massimo ogni giorno. Sono convinto che possiamo essere una tenace, capace di lottare in ogni partita. Vogliamo regalare soddisfazioni ai nostri tifosi e dare sempre il massimo in campo".

Il comunicato del Venezia

"Il Venezia FC comunica di aver definito l'accordo con l'ACF Fiorentina per l'acquisto a titolo temporaneo, fino al termine della stagione 2026/27, del difensore Matías Moreno. L'operazione prevede l'obbligo di acquisizione a titolo definitivo al verificarsi di determinate condizioni. Benvenuto in arancioneroverde, Matías

Nato a Córdoba (Argentina) il 24 settembre 2003, Moreno cresce calcisticamente nel settore giovanile dell'Atlético Belgrano, club con cui esordisce in Prima Squadra nel 2023. Con la formazione argentina colleziona complessivamente 36 presenze, mettendo a referto un assist. Nell'estate del 2024 si trasferisce alla Fiorentina, dove totalizza 12 presenze tra tutte le competizioni prima di approdare in prestito al Levante nella stagione 2025/26. Con il club spagnolo scende in campo in 29 occasioni. Nel corso della sua esperienza con la Fiorentina disputa inoltre otto gare in UEFA Conference League, maturando ulteriore esperienza nelle competizioni europee".

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