Ufficiale Venezia, preso Plizzari a titolo definitovo: resta in prestito al Pescara

Il Venezia FC comunica di aver raggiunto l'accordo con il Pescara per l'acquisizione a titolo definitivo e contestuale cessione temporanea del portiere Alessandro Plizzari.

L'estremo difensore classe 2000 ha firmato un contratto fino al 30/06/2028

Cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Milan, in carriera ha vestito le maglie di Ternana, Livorno, Reggina e Lecce, totalizzando 53 presenze in Serie B.

Nel 2022 viene acquistato dal Pescara in Serie C, con cui disputa 81 partite con 24 clean sheet.

Poco prima i lagunari hanno ufficializzato l'acquisto di Franco Carboni dall'Inter. Ecco il comunicato: "Il Venezia FC comunica di aver raggiunto l'accordo con l'FC Internazionale Milano per l'acquisizione a titolo temporaneo con diritto di riscatto e controriscatto del difensore classe 2003 Franco Carboni. Carboni, 21 anni, cresciuto nel vivaio del Lanús, nel 2019 approda in Italia nel Settore Giovanile del Catania. Nel gennaio del 2020, il difensore classe 2003 si trasferisce all’Inter e con la maglia nerazzurra in due stagioni totalizzerà 54 presenze, due goal e 12 assist nei campionati Under 17, Under 18, Youth League e Primavera1 con cui vincerà lo scudetto al termine della stagione 2021/22. Nell’estate del 2022 si trasferisce al Cagliari in Serie B collezionando una presenza in Coppa Italia e 13 in Campionato con un assist. Trasferitosi al Monza nel gennaio 2023, con la maglia biancorossa esordisce in Serie A il 18 febbraio contro il Milan disputando altre due partite in Campionato e una in Coppa Italia. Tornato all’Inter nel gennaio del 2024, Carboni passa in prestito alla Ternana in Serie B disputando 21 presenze e realizzando un goal. In possesso del doppio passaporto italo/argentino, Carboni a livello internazionale esordisce nella Nazionale italiana Under 18, realizzando un goal contro l’Austria il 4 giugno 2021. Nel marzo del 2022 viene convocato dall’Under 20 argentina con cui disputerà tre partite contro Francia, Stati Uniti e Giappone. Benvenuto, Franco".