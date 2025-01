Ufficiale Venezia, risolto il prestito di Raimondo con il Bologna. Il classe 2004 alla Salernitana

Dopo l'ufficialità da parte della Salernitana dell'acquisto, in prestito, di Antonio Raimondo dal Bologna, è arrivato anche il comunicato del Venezia che ha annunciato la risoluzione del prestito: "Venezia FC comunica che l’attaccante Antonio Raimondo farà ritorno al Bologna FC 1909, società proprietaria del suo cartellino, concludendo anticipatamente il prestito concordato durante la sessione estiva di mercato. Arrivato in laguna la scorsa estate, Raimondo, classe 2004, ha collezionato un totale di 10 presenze tra campionato e Coppa Italia. Buona fortuna, Antonio".

Il comunicato della Salernitana.

"L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il Bologna F.C. 1909 per l’approdo in granata dell’attaccante classe 2004 Antonio Raimondo. Il calciatore vestirà il granata in prestito fino al termine della stagione corrente ed è reduce dalla prima parte del torneo disputata in Serie A con la casacca del Venezia, sempre a titolo temporaneo. Dopo aver esordito in Serie A nel 2021 a soli 17 anni con i felsinei, Raimondo ha timbrato il cartellino con continuità nel campionato Primavera (30 reti in due anni) guadagnandosi una chance in Serie B l’anno scorso: con la maglia della Ternana è sceso in campo 40 volte realizzando 9 gol, di cui 7 con Roberto Breda in panchina. A Salerno, quindi, ritroverà l’allenatore che l’anno scorso gli ha dato molta fiducia. La punta nata a Ravenna – ma con famiglia originaria di Ascea – sta svolgendo anche un percorso parallelo importante in Nazionale Under 21: finora per lui 4 centri in 7 partite, una media importante nel giro degli azzurrini di Carmine Nunziata. Antonio Raimondo ha scelto di giocare con il numero 99 sulle sue spalle e sarà a disposizione di mister Breda già dalla prossima partita contro il Sassuolo".