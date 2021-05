Vent'anni d'amore finiti male: Inzaghi neanche menzionato nel comunicato di addio della Lazio

vedi letture

Un allenatore, e prima un giocatore, lascerà la Lazio. Diventerà l’allenatore dell’Inter, per la cronaca. Di chi si tratta? Simone Inzaghi, ça va sans dire. Neanche menzionato, però, nella nota ufficiale con la quale il club biancoceleste ha di fatto ufficializzato il suo addio. Un evidente segnale di come Claudio Lotito, e la Lazio in generale, non abbiano apprezzato il ripensamento e il ribaltone del tecnico piacentino, che ieri sera aveva trovato l’accordo, non firmato, per proseguire la sua avventura alla guida dei capitolini. Salvo poi tornare sui suoi passi, appunto, sposando la controffensiva dell’Inter. Dopo oltre vent’anni (Inzaghi arrivò per la prima volta alla Lazio nel 1999), si chiude malissimo uno dei rapporti, lavorativi e d’amore, più longevi del nostro calcio.