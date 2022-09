Veretout: "Ultimi 6 mesi a Roma difficili, volevo giocare. Mourinho però mi ha chiesto di restare"

Jordan Veretout ha raccontato a RMC Sport i motivi che lo hanno convinto ad accettare l'offerta del Marsiglia e a lasciare la Roma: "Gli ultimi sei mesi sono stati più complicati per me perché giocavo meno. Ho 29 anni, volevo giocare. Quando mi ha chiamato l'OM, una squadra qualificata per la Champions League... è stata un'occasione per poterci finalmente giocare e per la mia famiglia di tornare in Francia. È andata bene a tutti. Siamo calciatori ma c'è dobbiamo pensare a chi ci sta vicino".

Eri stufo di José Mourinho?

"No, non è così (ride, ndr). Con Mourinho è andata molto bene. Sono decisioni calcistiche; fuori dal calcio era una persona rispettosa ed è andata molto bene. Anche prima di partire mi ha chiesto di restare ma avevo preso la mia decisione".