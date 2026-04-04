Verona, Akpa Akpro al 45': "Attenzione alla ripresa, la Fiorentina può partire forte"

Nell'intervallo della sfida tra Hellas Verona e Fiorentina, ferme sul punteggio di 0-0, è intervenuto Akpa Akpro ai microfoni di DAZN per commentare il match: "Abbiamo fatto bene nel primo tempo. Dobbiamo crederci ancora di più per fare gol, mentre in questo secondo tempo la Fiorentina può partire forte".

Traversa di Fagioli, risponde Bernede

Vanoli punta su Kean in avanti, Sammarco conferma Orban e Bowie. Dopo quattro minuti e Fagioli calcia al volo su una respinta al limite della difesa, scheggiando la traversa. Presa la scossa, il Verona cresce con il passare dei minuti. Prima Bowie calcia angolato, ma debole, poi lo stesso centravanti scozzese trova Bernede che scarica un sinistro potente entrando in area, sul quale De Gea risponde presente. Al 18' Gudmundsson ci prova su punizione, sinistro largo. La prima mezz'ora trascorre con sostanziale equilibrio e ritmi sempre più rallentati. Il Verona fa girare palla, con una manovra però lenta, la Fiorentina attende la ripartenza giusta.

Il Verona accelera, Bowie spreca

Guizzo di Belghali al 30': Bowie da centro area svirgola completamente il tiro, era una grossa chance. Lo stesso Belghali e Frese ci provano dal limite, De Gea para senza problemi in entrambi i casi. Il Verona ora spinge: Bernede per Orban, gran riflesso di De Gea. Nel giro di due minuti, gli scaligeri calciano comunque 5 volte e il pubblico apprezza. Si accende anche Oyegoke: sinistro a giro che esce di poco. Erroraccio di Pongracic che si addormenta, Bowie recupera palla, che poi arriva Oyegoke: destro secco sul quale si esalta ancora De Gea. C'è tempo per un tentativo di Gudmundsson nel finale, il primo tempo va in archivio sullo 0-0.