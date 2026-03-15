Verona, Harroui: "Sto sempre meglio, dobbiamo credere alla salvezza"

Prima del fischio d'inizio di Hellas Verona-Genoa, Abdou Harroui, centrocampista degli scaligeri, è stato intervistato ai microfoni di Dazn.

Le condizioni fisiche.

"Io sto sempre meglio e l'ho detto anche settimana scorsa, sto giocando con continuità e contro il Bologna abbiamo fatto una bella partita. Oggi proviamo a giocare così e proveremo a fare anche meglio".

La lotta salvezza.

"Dobbiamo crederci per noi, per i tifosi, per la società, per tutti. L'unica cosa che dobbiamo e possiamo fare è crederci".

Ecco, di seguito, le formazioni ufficiali di Hellas Verona-Genoa.

VERONA (3-5-2): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Valentini; Oyegoke, Akpa Akpro, Gagliardini, Harroui, Frese; Bowie, Orban. Allenatore: Paolo Sammarco.

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Malinovskyi, Frendrup, Messias, Sabelli; Colombo, Ekuban. Allenatore: Daniele De Rossi.