Verona, i rimpianti aumentano: si poteva ancora sperare. Scontri fra ultras dopo il Torino

Una stagione brutta e piena di rimpianti, da tempo ha fatto capire che alla fine il Verona, con ogni probabilità, retrocederà in Serie B. Il funerale però è stato celebrato troppo presto, forse: a ben vedere, dato il passo lento della Cremonese (che ha preso ancora a Cagliari) e del Lecce (che oggi sfida il Bologna), riaprire i giochi poteva essere ancora possibile in queste settimane. A partire dall'ennesima gara nella quale il Verona si butta via per propri errori, nel ko contro il Torino.

Ancora più rimpianti

Un paio di vittorie potevano essere sufficienti ai gialloblù per ritrovarsi oggi a -3 dalla salvezza: la prospettiva sarebbe decisamente differente, ma con i "se" non si va da nessuna parte. La realtà parla di una squadra che ha raccolto la ventesima sconfitta stagionale, subendo ben 55 reti.

Scontri fra tifosi

Tensione fuori dal campo dopo la sfida. Come riportato da L'Arena a Torino, in corso Unione Sovietica (nei pressi dell'incrocio con via Geymonat) una trentina di ultras del Torino ha attaccato i tifosi gialloblu, che si stavano dirigendo, con un pullman e un minivan, verso la tangenziale. Segnalato il lancio di bottiglie e altri oggetti. Dai mezzi sono scesi i alcuni tifosi del Verona che si sono scontrati con i rivali. L'intervento delle forze dell'ordine ha interrotto gli scontri dopo pochi minuti. Indagini della Digos in corso con diversi fermati da entrambi i lati.