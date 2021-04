Verona, Juric fa la conta: "Non c'è nessuno che torna, anzi Colley. Ilic e Lazovic si sono riposati"

vedi letture

Ivan Juric, tecnico del Verona, ha parlato prima della sfida contro il Cagliari, nella consueta conferenza stampa. "Non c'è nessuno che torna, degli infortunati. Gunter ha preso una botta al polpaccio, ma ci abbiamo messo tempo per recuperarlo e non ci sarà. Kalinic non lo vedo in condizione e non sarà convocato, Vieira non ancora, Colley sì. Dei nazionali qualcuno ha giocato e qualcuno ha riposato molto, penso a Lazovic e Ilic. Mi sembra però che siano tornati abbastanza bene".