Verona, Setti: "Non dobbiamo perdere l'agonismo che stiamo avendo in questo periodo"

Prima del match contro il Sassuolo, il presidente del Verona Maurizio Setti ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Sono due allenatori con due concezioni diverse ma che hanno dato qualcosa di nuovo al calcio italiano. Uno basato più sulla qualità e sul possesso palla e palleggio, l'altro sull'agonismo e su tante idee con un calcio più fisico e d'impatto".

Strizzare l'occhio all'ottavo posto?

"E' chiaro che tutto questo è sempre in funzione di cosa succederà nella sfortuna di questo campionato. Se non avremo tanti infortuni, se saremo bravi a mantenere una forma di un certo tipo, una volta raggiunta la salvezza l'obiettivo può provare a diventare di essere ottavi, settimi. E' anche molto facile scivolare dodicesimi, non dobbiamo perdere l'agonismo che stiamo avendo in questo periodo".