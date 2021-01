Via al mercato, cosa serve al Napoli? La priorità di Gattuso è sulla fascia sinistra

Un solo vero obiettivo per il Napoli. Gli azzurri, che in rosa hanno una o più spine da gestire in uscita, arrivano al mercato che inizia oggi con una sola vera necessità per rinforzare la rosa a disposizione di Gennaro Gattuso: un terzino sinistro. Il nome in primissima fila è quello di Emerson Palmieri, italo-brasiliano del Chelsea, corteggiato anche da Inter e Juventus in tempi recenti, ma vicino a vestire l’azzurro dei partenopei. Alternativa di lusso, Junior Firpo del Barcellona. Nelle ultime ore si registra inoltre un interessamento nei confronti di Mattia Zaccagni, affare complicato: l'Hellas non vuole cedere il proprio gioiello, peraltro conteso da quasi tutte le big di A, col Milan in pole position. Quanto alle uscite, il caso principale è quello di Arek Milik: De Laurentiis non è disposto a fare sconti nonostante il contratto in scadenza a fine stagione, la fila di pretendenti non manca di certo. Capitolo Llorente: anche qui, poca disponibilità a fare saldi, soprattutto nei confronti della Juventus.