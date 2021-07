VIDEO - Inter, la squadra saluta i tifosi accorsi ad Appiano Gentile: coro per Eriksen

Continuano i cori per la squadra ad Appiano Gentile, con la squadra che ha risposto presente alle stimolazioni della Curva Nord e, pur mantenendo le debite distanza, ha incontrato i tifosi venuti a sostenere l'Inter in queste prime ore di preparazione estiva. Oltre a Simone Inzaghi (immortalato in diverse foto, ndr), i calciatori che si sono messi a disposizione per le foto coi tifosi sono Pirola, D'Ambrosio, Agoumé, Radu, Ranocchia, Pinamonti, Darmian, Kolarov, Handa, Cordaz, Sensi, Dimarco, Gagliardini e Nainggolan. E tutti insieme, in chiusura, hanno intonato un coro a favore di Christian Eriksen, ovviamente assente dopo quanto accaduto all'Europeo: