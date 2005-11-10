Vidigal e gli infortuni del Napoli: "De Laurentiis impari dalla situazione e in vista di gennaio"

L'ex centrocampista portoghese, José Luis Vidigal, a poche ore dalla sfida del 'suo' Napoli contro il Venezia ha parlato in collegamento con Sky Sport della situazione della squadra di Allegri: "Ha una rosa che gioca insieme da tanto tempo, ogni tanto bisogna rinnovare qualcosa dal punto di vista emozionale una squadra che ha già vinto tanto, se non ha capacità di reinventarsi diventa durissima nel calcio italiano", le sue parole. "Sarà una stagione più difficile, ma il Napoli è ancora in tempo per fare meglio di come sta facendo", aggiunge Vidigal.

Vidigal e gli infortuni del Napoli

Sui tanti infortuni, questa è l'analisi di Vidigal: "Se non hai una rosa equilibrata o scegli di giocartela per lo scudetto, o per fare bene in Chammpions League. Sono contento di De Laurentiis, ma anche loro in società devono imparare qualcosa da quello che sta accadendo. Già da ora bisogna capire cosa serve dal mercato invernale, chi serve in entrata e chi deve andare via".

Vidigal e il caso Cristiano Ronaldo

Sul caso del connazionale Cristiano Ronaldo: "Io lavoro in TV in Portogallo, quando c'è stato questo casino ero in diretta e ho dovuto parlarne per tre ore (ride, n.d.r.). L'ho avuto allo Sporting come giovane e lo conosco bene. Lui è un fenomeno, lotta ogni giorno per essere migliore di ieri. Lo fa ancora oggi, non ha capito ancora che non è più il Cristiano Ronaldo di una volta, è quello il problema. Ma io lo capisco, lui ogni giorno lavora per essere meglio del giorno prima, da questo punto di vista è un esempio per i giovani, ma bisogna anche essere intelligenti di capire la situazione. Ha sbagliato e penso che anche lui lo abbia capito".