Vidigal: "Leao si è montato la testa dopo lo scudetto ma il Milan non lo ha gestito bene"

Intervistato dai colleghi di Milannews.it, l'ex Napoli e Udinese José Luis Vidigal ha parlato di Rafael Leao: "Io sono stato il direttore dell’Academia dello Sporting e, perciò, ho contribuito alla crescita di Leão, così come a quella di Nuno Mendes, che oggi gioca al Paris Saint-Germain. Tutti questi giocatori hanno talento da vendere. Però, ogni tanto, sbagliano l’atteggiamento. E c’è stato un momento in cui Leao l’ha combinata grossa...

L’anno successivo a quello in cui è stato il numero uno della Serie A. Forse in quel momento non ha sbagliato soltanto lui, ma anche il Milan: era arrivato il momento di lasciarlo andare. Così, forse, avrebbe capito che non era affatto il numero uno che pensava di essere. Si dice sempre che non è difficile arrivare al top, ma piuttosto rimanerci. E lui ha fatto un po’ di fatica a convivere con questo status di numero uno sulle spalle. Il numero 1 lo era ma solo in Serie A.

Come ho detto: il numero uno in Italia… Nella stagione dello Scudetto è stato incredibile, ha fatto la differenza. Ma qualcuno non ha saputo fare la mossa giusta per riportarlo con i piedi per terra. Sì, il club non lo ha gestito bene".