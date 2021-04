Vieri su Pirlo: "Senza la Champions, conferma difficile. Via Ronaldo? Haaland irraggiungibile..."

Parlando sul proprio canale Twitch, Christian Vieri parla del futuro di Andrea Pirlo, visti i risultati poco confortanti da parte della Juve in questo momento: "In Italia si guarda solo il risultato, funziona così nel nostro paese. Andrea lo terrei il prossimo anno, altrimenti la Juve diventa come tutte le altre squadre. Paratici, Agnelli e Nedved sono persone serie e hanno puntato su Andrea: se non va in Champions difficilmente rimane, ma se ci va lo terranno perché è giusto continuare nel percorso. Se arrivasse quinto? Io lo terrei, credo nel progetto e nel dare continuità, ma in Italia questa pazienza non c'è. Dybala non c'è mai stato, sono 15-18 gol in meno. Se va via Ronaldo, Haaland non lo puoi prendere e non ci sono tanti giocatori top in giro".