"Vietare i trasferimenti tra club di Champions". I primi 9 più costosi non sarebbero avvenuti

La proposta clamorosa di Andrea Agnelli a margine della riunione dell'ECA fa rumore. "I club che si qualificano a livelli specifici nelle competizioni internazionali non sarebbero autorizzati a comprarsi i giocatori l'uno dell'altro. Ciò migliorerebbe la solidarietà indiretta verso gli altri club. Quindi, niente trasferimenti a tripla cifra tra i club partecipanti alla Champions League: questo è quello di cui stiamo discutendo"

Impossibile trasferirsi da squadre di Champions a un altro club di Champions. Questa è sostanzialmente l'idea del presidente Agnelli per un nuovo calcio con meno soldi circolanti per i giocatori. Detto che nessuno firma contratti con la pistola alla testa, è evidente che sarebbe un impoverimento del pallone, con calciatori che non potrebbero mai cambiare maglia. Così Neymar non sarebbe potuto andare al Paris Saint Germain, così come Kylian Mbappé. Scorrendo la lista, in cui ci sono Joao Felix, Philippe Coutinho, Antoine Griezmann ma anche Cristiano Ronaldo, il primo trasferimento concesso era quello di Gareth Bale dal Tottenham al Real Madrid, perché gli Spurs giocavano in Europa League. Nei primi quindici ci sono anche Harry Maguire, dal Leicester allo United, Romelu Lukaku, dall'Everton allo United e Virgil van Dijk dal Southampton al Liverpool.

In MAIUSCOLO i trasferimenti accettati

Neymar - Dal Barcellona al PSG

Mbappé - Dal Monaco al PSG

Joao Felix - Dal Benfica all'Atletico Madrid

Philippe Coutinho - Dal Liverpool al Barcellona

Antoine Griezmann - Dall'Atletico Madrid al Barcellona

Ousmane Dembele - Dal Borussia Dortmund al Barcellona

Paul Pogba - Dalla Juventus al Manchester United

Eden Hazard - Dal Chelsea al Real Madrid

Cristiano Ronaldo - Dal Manchester United al Real Madrid

GARETH BALE - Dal Tottenham al Real Madrid

Gonzalo Higuain - Dal Napoli alla Juventus

HARRY MAGUIRE - Dal Leicester al Manchester United

ROMELU LUKAKU - Dall'Everton al Manchester United

VIRGIL VAN DIJK - Dal Southampton al Liverpool