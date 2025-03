Vives: "Toro, Casadei uno dei migliori centrocampisti italiani. Europa? Sì, a patto che..."

vedi letture

L'ex giocatore del Torino Giuseppe Vives ha parlato attraverso le colonne dell'edizione odierna di Tuttosport della formazione granata: "Devo dire che la squadra sta davvero bene. Si vede chiaramente che vive un ottimo momento, che gli automatismi da qualche settimana sono ormai consolidati. Quella di Monza è stata la vittoria della maturità e della consapevolezza, forse è la più importante del girone di ritorno: la squadra è maturata sul piano mentale. Anche a Parma, però, i tre punti diventano fondamentali per dare un seguito ai risultati degli ultimi mesi.

Casadei? Per me è uno dei migliori centrocampisti italiani in circolazione, almeno in prospettiva. Tira, sa fare gol, ha fisicità, si inserisce benissimo e penso che diventerà prezioso anche in chiave Nazionale. Anche Ricci beneficia di un giocatore così al suo fianco. Casadei mi piace tanto, proprio perché rimango sempre stregato dai centrocampisti presenti in area di rigore: saper fare gol è una grande dote per uno che gioca in mezzo al campo.

Europa per l'anno prossimo? Sì, a patto che non ci siano cessioni illustri. E poi andrebbe riscattato Elmas: sta mostrando un valore unico, è un lusso per il Toro un giocatore con questa qualità. Diciamo che la squadra è giovane, penso sia stata costruita con intelligenza e Vanoli è sicuramente l’uomo giusto per ambire al salto di qualità. L’Europa non è mai un obiettivo semplice, perché bisogna approfittare delle cadute di qualche top club, ma questo Toro può ragionare in grande per la prossima stagione. Prima, però, deve chiudere al meglio questa".