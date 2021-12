Vlahovic protagonista del mercato: la Juve pronta a spendere. Niente da fare per il rinnovo

Tuttosport oggi in edicola fa il punto sul futuro di Dusan Vlahovic, atteso protagonista nel mercato di gennaio. L'addio alla Fiorentina è cosa certa, negli scorsi giorni l'agente Darko Ristic e il dg viola Joe Barone si sono visti: tentativo gigliato per il rinnovo ma la risposta resta la stessa. Un segnale di disgelo ma non di riapertura sul rinnovo, per questo Vlahovic è destinato all'addio: la Juventus è forte sul giocatore tanto che alla Continassa non sono spaventati dalle richieste di 60-70 milioni della Fiorentina. A gennaio Commisso potrebbe però rifiutare tutte le proposte, però la società viola potrebbe cercare di propendere verso l'Inghilterra. Dove Arsenal e Tottenham hanno già mosso più che un passo verso Vlahovic.