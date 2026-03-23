Vlasic non è sicuro di restare al Torino: le big hanno già messo gli occhi su di lui

Il contratto di Nikola Vlasic con il Torino scadrà nel 2027, ovvero tra più di un anno, ma il club granata ha la possibilità di esercitare un'opzione per prolungarlo fino al 2028. Il problema è che la politica dei piemontesi è chiara e prevede che nessuno venga trattenuto contro la sua voglia, di conseguenza in caso di richiesta di addio è facile che il croato giochi lontano dall'Italia.

Le sue prestazioni sono sotto gli occhi di tutti. A San Siro non ha solo siglato la rete su calcio di rigore, ma ha illuminato la squadra di Roberto D'Aversa. Secondo quanto riportato da Tuttosport, sono già diverse le big che lo stanno attenzionando e hanno messo gli occhi su di lui. Decisivo sarà il Mondiale, dove deve confermarsi per ambire al grande salto.