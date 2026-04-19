Volata Champions, Milan e Napoli a +8: i calendari a confronto delle 6 contendenti
Il successo del Milan, soffertissimo, in casa dell'Hellas Verona permette alla squadra di Massimiliano Allegri di agganciare il Napoli a quota 66 e portarsi al secondo posto a -12 rispetto all'Inter capolista. Posta la certezza Champions per i nerazzurri, alle loro spalle resta viva la bagarre per la corsa agli ultimi 3 posti che daranno accesso alla massima competizione europea. Milan e Napoli hanno 8 punti di vantaggio sulle quinte, Como e Roma, mentre la Juventus aspetta di vedere come finirà la sfida di stasera col Bologna per capire se andrà a +5 dal quinto posto.
Guardiamo nel dettaglio, il calendario squadra per squadra:
2. MILAN 66 punti
34ª giornata, Milan - Juventus
35ª giornata, Sassuolo - Milan
36ª giornata, Milan - Atalanta
37ª giornata, Genoa - Milan
38ª giornata, Milan - Cagliari
3. NAPOLI 66 punti
34ª giornata, Napoli - Cremonese
35ª giornata, Como - Napoli
36ª giornata, Napoli - Bologna
37ª giornata, Pisa - Napoli
38ª giornata, Napoli - Udinese
4. JUVENTUS 60
33ª giornata, Juventus - Bologna
34ª giornata, Milan - Juventus
35ª giornata, Juventus - Hellas Verona
36ª giornata, Lecce - Juventus
37ª giornata, Juventus - Fiorentina
38ª giornata, Torino - Juventus
- - -
5. COMO 58
34ª giornata, Genoa - Como
35ª giornata, Como - Napoli
36ª giornata, Hellas Verona - Como
37ª giornata, Como - Parma
38ª giornata, Cremonese - Como
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6. ROMA 58
34ª giornata, Bologna - Roma
35ª giornata, Roma - Fiorentina
36ª giornata, Parma - Roma
37ª giornata, Roma - Lazio
38ª giornata, Hellas Verona - Roma
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7. ATALANTA 54
34ª giornata, Cagliari - Atalanta
35ª giornata, Atalanta - Genoa
36ª giornata, Milan - Atalanta
37ª giornata, Atalanta - Bologna
38ª giornata, Fiorentina - Atalanta