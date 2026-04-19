TMW Volata Champions, Milan e Napoli a +8: i calendari a confronto delle 6 contendenti

Il successo del Milan, soffertissimo, in casa dell'Hellas Verona permette alla squadra di Massimiliano Allegri di agganciare il Napoli a quota 66 e portarsi al secondo posto a -12 rispetto all'Inter capolista. Posta la certezza Champions per i nerazzurri, alle loro spalle resta viva la bagarre per la corsa agli ultimi 3 posti che daranno accesso alla massima competizione europea. Milan e Napoli hanno 8 punti di vantaggio sulle quinte, Como e Roma, mentre la Juventus aspetta di vedere come finirà la sfida di stasera col Bologna per capire se andrà a +5 dal quinto posto.

Guardiamo nel dettaglio, il calendario squadra per squadra:

2. MILAN 66 punti

34ª giornata, Milan - Juventus

35ª giornata, Sassuolo - Milan

36ª giornata, Milan - Atalanta

37ª giornata, Genoa - Milan

38ª giornata, Milan - Cagliari

3. NAPOLI 66 punti

34ª giornata, Napoli - Cremonese

35ª giornata, Como - Napoli

36ª giornata, Napoli - Bologna

37ª giornata, Pisa - Napoli

38ª giornata, Napoli - Udinese

4. JUVENTUS 60

33ª giornata, Juventus - Bologna

34ª giornata, Milan - Juventus

35ª giornata, Juventus - Hellas Verona

36ª giornata, Lecce - Juventus

37ª giornata, Juventus - Fiorentina

38ª giornata, Torino - Juventus

- - -

5. COMO 58

34ª giornata, Genoa - Como

35ª giornata, Como - Napoli

36ª giornata, Hellas Verona - Como

37ª giornata, Como - Parma

38ª giornata, Cremonese - Como

- - -

6. ROMA 58

34ª giornata, Bologna - Roma

35ª giornata, Roma - Fiorentina

36ª giornata, Parma - Roma

37ª giornata, Roma - Lazio

38ª giornata, Hellas Verona - Roma

- - -

7. ATALANTA 54

34ª giornata, Cagliari - Atalanta

35ª giornata, Atalanta - Genoa

36ª giornata, Milan - Atalanta

37ª giornata, Atalanta - Bologna

38ª giornata, Fiorentina - Atalanta