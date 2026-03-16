Volata salvezza, 4 squadre per evitare un posto in B. In programma due scontri diretti

Nove giornate alla fine, corsa salvezza che si restringe a quattro squadre. Due squadre (Pisa e Verona) sono in una situazione quasi disperata. Altre due (Genoa e Torino) con i successi nell'ultimo turno si sono portati a un confortevole +9 e soprattutto con un cuscinetto di tre squadre prima della terz'ultima. E pertanto per l'ultimo posto è battaglia fra Cagliari, Fiorentina, Lecce e Cremonese. Confrontiamo nel dettaglio i calendari di tutte le squadre coinvolte (in neretto gli scontri diretti):

15. CAGLIARI punti 30

30ª giornata, Cagliari - Napoli

31ª giornata, Sassuolo - Cagliari

32ª giornata, Cagliari - Cremonese

33ª giornata, Inter - Cagliari

34ª giornata, Cagliari - Atalanta

35ª giornata, Bologna - Cagliari

36ª giornata, Cagliari - Udinese

37ª giornata, Cagliari - Torino

38ª giornata, Milan - Cagliari

16. FIORENTINA punti 28

30ª giornata, Fiorentina - Inter

31ª giornata, Hellas Verona - Fiorentina

32ª giornata, Fiorentina - Lazio

33ª giornata, Lecce - Fiorentina

34ª giornata, Fiorentina - Sassuolo

35ª giornata, Roma - Fiorentina

36ª giornata, Fiorentina - Genoa

37ª giornata, Juventus - Fiorentina

38ª giornata, Fiorentina - Atalanta

17. LECCE punti 27

30ª giornata, Roma - Lecce

31ª giornata, Lecce - Atalanta

32ª giornata, Bologna - Lecce

33ª giornata, Lecce - Fiorentina

34ª giornata, Hellas Verona - Lecce

35ª giornata, Pisa - Lecce

36ª giornata, Lecce - Juventus

37ª giornata, Sassuolo - Lecce

38ª giornata, Lecce - Genoa

18. CREMONESE punti 24

30ª giornata, Parma - Cremonese

31ª giornata, Cremonese - Bologna

32ª giornata, Cagliari - Cremonese

33ª giornata, Cremonese - Torino

34ª giornata, Napoli - Cremonese

35ª giornata, Cremonese - Lazio

36ª giornata, Cremonese - Pisa

37ª giornata, Udinese - Cremonese

38ª giornata, Cremonese - Como