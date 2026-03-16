Volata salvezza, 4 squadre per evitare un posto in B. In programma due scontri diretti
Nove giornate alla fine, corsa salvezza che si restringe a quattro squadre. Due squadre (Pisa e Verona) sono in una situazione quasi disperata. Altre due (Genoa e Torino) con i successi nell'ultimo turno si sono portati a un confortevole +9 e soprattutto con un cuscinetto di tre squadre prima della terz'ultima. E pertanto per l'ultimo posto è battaglia fra Cagliari, Fiorentina, Lecce e Cremonese. Confrontiamo nel dettaglio i calendari di tutte le squadre coinvolte (in neretto gli scontri diretti):
15. CAGLIARI punti 30
30ª giornata, Cagliari - Napoli
31ª giornata, Sassuolo - Cagliari
32ª giornata, Cagliari - Cremonese
33ª giornata, Inter - Cagliari
34ª giornata, Cagliari - Atalanta
35ª giornata, Bologna - Cagliari
36ª giornata, Cagliari - Udinese
37ª giornata, Cagliari - Torino
38ª giornata, Milan - Cagliari
16. FIORENTINA punti 28
30ª giornata, Fiorentina - Inter
31ª giornata, Hellas Verona - Fiorentina
32ª giornata, Fiorentina - Lazio
33ª giornata, Lecce - Fiorentina
34ª giornata, Fiorentina - Sassuolo
35ª giornata, Roma - Fiorentina
36ª giornata, Fiorentina - Genoa
37ª giornata, Juventus - Fiorentina
38ª giornata, Fiorentina - Atalanta
17. LECCE punti 27
30ª giornata, Roma - Lecce
31ª giornata, Lecce - Atalanta
32ª giornata, Bologna - Lecce
33ª giornata, Lecce - Fiorentina
34ª giornata, Hellas Verona - Lecce
35ª giornata, Pisa - Lecce
36ª giornata, Lecce - Juventus
37ª giornata, Sassuolo - Lecce
38ª giornata, Lecce - Genoa
18. CREMONESE punti 24
30ª giornata, Parma - Cremonese
31ª giornata, Cremonese - Bologna
32ª giornata, Cagliari - Cremonese
33ª giornata, Cremonese - Torino
34ª giornata, Napoli - Cremonese
35ª giornata, Cremonese - Lazio
36ª giornata, Cremonese - Pisa
37ª giornata, Udinese - Cremonese
38ª giornata, Cremonese - Como