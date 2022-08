Wijnaldum non vede l'ora di esordire: "Emozionato per la prima in campionato, daje Roma"

Georginio Wijnaldum non vede l'ora di scendere in campo per la sua prima partita con la Roma, in programma questa sera a Salerno contro la Salernitana. "Oggi è il giorno. Sono veramente emozionato di iniziare la stagione con la nostra prima partita di campionato. Daje Roma", ha scritto sui social il centrocampista olandese arrivato dal Paris Saint-Germain.

Questo il tweet di Gini: