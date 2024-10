Winter: "Sogno di allenare la Lazio un giorno. Baroni? Mi ricorda Zeman per stile di gioco"

Aron Winter, ex centrocampista olandese e oggi allenatore, che alla Lazio ha lasciato un segno, si sofferma proprio sui biancocelesti in un'intervista rilasciata al Messaggero, confidando anche qual è il suo sogno: "È solo un periodo di pausa, non vedo l'ora di rimettermi ad allenare. Ho già preso contatti in Italia, sono pronto. Il mio sogno, un giorno, è sedere sulla panchina della Lazio".

La sta seguendo?

"Sì, ho visto tante gare, la sto osservando molto. Non ha iniziato bene, ma ora è cresciuta tantissimo. A Torino avrebbe meritato molto di più, mi sta sorprendendo e divertendo. Il gioco è interessante, frizzante e ha ulteriori margini di miglioramento. Serve tempo, quando si apre un nuovo ciclo".

E' stato allenato da Zeman (oggi trasferito da Pescara a Roma per la riabilitazione dopo l’ischemia). Baroni lo ricorda?

"Assolutamente sì, sono molto simili nel gioco. È Zdenek è stato il miglior tecnico che abbia mai avuto, un innovatore, uno che voleva giocare a calcio. L’unica cosa che cambierei erano i ritiri precampionato e gli allenamenti, un sacrificio assoluto: ti faceva correre come un pazzo. Provavi e riprovavi gli schemi, le cose che voleva si facessero in campo. In quegli anni noi partivamo sempre bene, i primi quattro mesi volavamo, poi calavamo a dicembre, per poi tornare a correre a fine stagione. Ma il suo calcio era davvero divertente. Oggi sarebbe impossibile allenarsi così con tutti gli impegni ravvicinati".