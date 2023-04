Zaccagni: "La Lazio e la sua gente mi sono entrati dentro. È la cosa più bella nel calcio"

Mattia Zaccagni ha rilasciato un'intervista a Lazio Style Channel, che verrà mandata in onda oggi alle 17. Nel frattempo, sui canali social del club è stata condivisa un'anticipazione. Ecco le parole del numero 20 biancoceleste, a partire dal gol nel derby: "Il movimento che ho fatto con la caviglia è stato un movimento innaturale, ma naturale, mi è venuto spontaneo. Non l'ho pensato, è venuto così ed è andata bene. L'altra cosa perfetta di quella sera è stato andare sotto la Curva. Tutti i compagni, tutta la panchina che è venuta a festeggiare lì. È stato qualcosa di emozionante. In cosa credi il DNA della Lazio ti sei entrato dentro? La passione che ti trasmette la gente, senti qualcosa di cui fai parte. Ti senti dentro all'ambiente, ti fanno sentire l'importanza della maglia. È un ambiente che a me piace tanto, familiare, che coccola. Questa credo sia la cosa più bella ci possa essere nel calcio".