Zanetti: "Juve, l'Arthur attuale non vale Pjanic. Dybala via? Meglio perdere Morata"

Ospite di TuttoJuve.com, Cristiano Zanetti, centrocampista della Juventus tra il 2006 e il 2009, ha parlato così della squadra bianconera in questa stagione: "La Juve ha cambiato tanto. Ha perso esperienza a centrocampo innanzitutto: se vuoi vincere, è un requisito essenziale. Credo, tuttavia, che sia un rischio messo in preventivo dalla società: succede così, nell'immediato, se cedi i più esperti, per giocatori un po' più giovani. Arthur e McKennie? Magari il domani sarà loro, però - se uno guarda al presente - almeno uno tra Pjanic e Khedira lo dovevi tenere. L'Arthur attuale non vale Pjanic, per il momento. Dybala? Stiamo parlando di uno dei primi dieci giocatori al mondo! Per me è un fuoriclasse! Piuttosto che Dybala, se proprio devi dar via qualcuno, dai via Morata, con tutto il rispetto per lo spagnolo