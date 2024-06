Zanetti su Franco Carboni: "Giocatore fisico, a sinistra può fare entrambe le fasi"

Javier Zanetti, intervenuto ai microfoni di TyC Sports, ha parlato di Franco Carboni (terzino sinistro classe 2003 di proprietà dell'Inter che a breve passerà al River Plate): "È un giocatore molto fisico, che può giocare a sinistra senza problemi in fase difensiva e offensiva. È un grande realizzatore".

Franco Carboni in Italia

Il primo club italiano che punta su di lui è il Catania, quando lo preleva dal Lanus nel 2019. In rossoazzurro prosegue la sua formazione a livello giovanile, completata poi con il passaggio all'Inter che si concretizza nel 2020. Con i nerazzurri in due anni arriva a diventare un punto fermo della prima vera, con anche qualche assaggio di prima squadra. Vanta in fatti 7 convocazioni per gare di Serie A e 1 in Champions League.

Nel luglio 2022 viene ceduto in prestito al Cagliari, con cui colleziona 13 presenze tra agosto e gennaio. Nel mercato invernale passa al Monza, ma non trova grossa continuità totalizzando appena 4 apparizioni tra Serie A e Coppa Italia in un anno solare. Nel gennaio 2024 scende in B pur di trovare maggiore spazio, andando a giocare nella Ternana. In rossoverde gioca 21 partite tra regular season e playout, non evitando la retrocessione in C alle Fere ma guadagnandosi comunque la chiamata del River.